Bea asszony a legszebb pillanatnak az életében a lányai megszületését tartja. Ám az első lányánál nem ment minden egyszerűen. Evelin a szülés előtti napokban nem mozdult az anyaméhben, majd később a kórházban kiderült, hogy gyengék a szívhangjai, ezért azonnali császármetszést hajtottak végre Beán. Hasonló szituációban minden anya halálra rémülne, viszont Bea helyzete fokozottan szörnyű volt. A fejében akarva akaratlanul is feljöttek a rettegett rémképek, amikor a kis öccse halva született.

Amikor aznap bekerültem a kórházba, az nem azért volt, mert megindult volna a szülés. Csak azért mentem be, mert Evelin nem mozgott és én aggódtam, hogy valami baj történt vele. Szóltam anyósomnak, aki elvitt a körzeti dokihoz, onnan pedig azonnal a kórházba irányítottak. Kiderült, hogy már zöld volt a magzatvíz és a szívhang is gyenge volt. Az azonnali császármetszés mellett döntöttek, hiszen még nem voltak szülési fájdalmaim és nem voltam kitágulva semennyire. Amikor az orvos megmutatta nekem és közölte, hogy mindene megvan és egészséges, akkor nyugodtam meg. - mesélte Kandász Andreának Kandász Mamik-Sztár Mamik felvételén.

Bea három éves volt, amikor elvesztette a testvérét és nem igazán értette, hogy a nagy pocakkal a kórházba távozó édesanyja miért nem a kistestvérével érkezett haza.