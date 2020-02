Gregor Bernadettnek, mint minden anyának egyszerre több területen is helyt kell állnia, de számára ez a természetes. Boldog, hogy nem függ senkitől.

"Sok nő nem boldog a kapcsolatában, de nem tudja, hogyan lépjen ki, hogyan építse újra az életet egyedül a gyermekével. Én soha egyetlen percre sem estem kétségbe. Dolgozom, elvégzem a házimunkát és Álmos fiamat nevelem, aki most 13 éves. Én 18 éves koromban repültem ki a családi fészekből, mindig is fontos volt számomra, hogy egyedül is meg tudjak állni a saját lábamon. Nekem szabadságot ad, hogy nem függök senkitől" - mondta a Blikknek Bernadett.