Koroknyai Virág és Lakatos Levente eddig barátok voltak, nemrég még egy esküvői fotózást is elvállaltak közösen. Most azonban úgy tűnik, véget ért a barátságuk: az egykori szépségkirálynő a közösségi oldalán fakadt ki egy hosszú bejegyzésben. Az állította, az író megvádolta őt azzal, hogy sugardaddyt keres magának. Ebből azonban semmi nem igaz.

„Besokalltam... És befejeztem! Mindig azt mondtad, beállok alád, na ennek most van itt a vége. Kedves Lakatos Levente, ez a poszt neked szól, és ezt azért írom le, mert elegem van az egymás háta mögött kavarásból. Ahelyett, hogy másokról beszélsz, majd nyilvánosan alázod őket (mint pl. engem ma azzal, hogy sugardaddyt keresek magam mellé - ha igazán ismernél és igazán a barátom lettél volna, ezt tudnád, hogy nem így van), inkább magadba kellene nézned és felvállalni azt, aki Te valójában vagy. Nem az én tisztem elmondani, ki is vagy valójában és ezt nem is fogom megtenni soha. Te hazugságban élsz és mások életével foglalkozol ahelyett, hogy a sajátodban élnél és amiért én ezt megemlítettem neked, "suttyó vagyok" (Szerinted). Én semmi rosszat nem tettem ellened és nem is kívánok neked sőt, inkább azt, hogy kezdd el jól érezni magad a bőrödben és vállald fel önmagad. Hidd el, megéri. Ja és u.i.: légyszi valaki küldje el neki, mert engem letiltott."