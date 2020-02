Palvin Barbi szépségével az ismert fotóst, Darren McDonaldot is levette a lábáról. A páros nemrég egy közös projekten dolgozott, amelynek végeredményét most végre a rajongók is láthatják a közösségi oldalon.

A fotográfus pazar képeket készített a gyönyörű modellről, amelyeket most nálunk is megnézhetsz. Íme!