Szinte pontosan 3 éve került fel a világ legnépszerűbb videomegosztójára a Despacito című videoklip.

Zuleyka ezzel egy csapásra meghódította a világot, sőt sokan épp miatta nézték meg egymás után

többször a klipet. A puerto rico-ban született modell és színésznő azonban nem csak innen ismert, hiszen korábban megnyerte a Miss Universe-t, találkozott Donald Trumppal és a legnépszerűbb közösségi oldalon mintegy 2,2 millióan követik. Kevesen tudják, de Zuleyka nyilvános szereplései mellett a magánéletében is nagy események történtek az elmúlt években. 2012-ben kisfia született egy ismert NBA játékostól, J. J. Barea-tól. A pár időközben szakított, a hírek szerint azonban a dögös anyukára ismét rátalált a szerelem, állítólag Germán Rosete a szerencsés fickó. A meseszép színésznő erotikus csípőmozgása azóta is a zenei klipek történetének egyik legikonikusabb előadása. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy minden idők legtöbbet megtekintett videója Louis Fonsi Despacito-ja, a főszerepben a szexi Zuleyka Riverával.



Legnézettebb klipek a Youtube-on:

1. Lousi Fonsi – Despacito - 6,5 milliárd megtekintés

2. Ed Sheeren – Shape Of You – 4,6 milliárd megtekintés

3. Wiz Khalifa – See You Again – 4,4 milliárd megtekintés

4. PSY – Gangnam Style – 3,5 milliárd megtekintés

5. Justin Bieber – Sorry – 3,2 milliárd megtekintés