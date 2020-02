Megdöbbentő dolgot mesélt el a Ripostnak Cserpes Laura. Elárulta, hogy 2013-ban elkezdett neki írogatni egy férfi a közösségi oldalon. Eleinte kedves volt és előfordult, hogy vissza is írt neki az énekesnő, megköszönte kedvességét. Ezt azonban biztatásnak vette a férfi, illúzióba ringatta magát és meg volt róla győződve, hogy ők ketten összejönnek. Később már személyesen is felkereste Laurát.

„Ha tudta, hogy nyilvános eseményen jelenek meg, ő odajött, de be is jelentette előtte nekem. Aztán már minden Budapest közeli fellépésemen ott volt. Olyan is megesett, hogy feljött a színpadra, ahonnan a biztonságiaknak kellett levinni. Miután már tudtam, hogyan néz ki, a zárt körű eseményeknél külön megkértem a biztonságiakat, hogy ne engedjék be. Olyankor mindig dühöngött, és hosszú litániákat írt nekem, így adta ki magából. Azt is kiderítette, hogy hol lakom, a kocsimba folyamatosan benézegetett, meg csak ott állt a ház előtt. De volt olyan is, hogy kijött utánam a szigetre, amikor futni mentem. Akkor már meg is érintett. Ez már sok volt, nagyon megijedtem. Segítséget kértem. Megkérdeztem néhány szakmabelit, hogy ilyenkor mi a teendő" – mesélte az énekesnő a lapnak, majd elárulta, hiába fordult rendőrséghez, ők nem tettek semmit. Végül ő maga vette kézbe az irányítást, nyomatékosan kérte a férfit, hagyja őt békén. Ezt követően lassan abbamaradt a zaklatás.