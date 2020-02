Habár még csak két hónap telt el az évből, Kozso máris úgy érezte, ideje számot vetni. Vele ugyanis nagyon sok minden történt eddig, és sajnos nem csak jó. Instagram-oldalán elmélkedett a zenész.

"Még csak február van, de már nagyon sok minden történt ebben az évben (jó és sajnos nagyon rossz is), de magamhoz hűen most is csak pozitívan előre- mosollyal az arcomon, elindítottam az új "Szamuráj" évemet! ... Tökéletesen felépített életem volt! Mindig adtam... karriereket, sikereket, platina albumokat, #1 dalokat...aztán... öt évvel ezelőtt, a mesém vára összeomlott... eltűnt... De a műtét - sikerült! Csak Ti maradtatok mellettem, az igaziak, a Családom, egy barátom és a profi dokim. Sokan mondták nem is igaz... pedig azóta is Harcolok! Küzdök! Magamért és Értetek. Sok meglepetésem lesz számotokra ebben az évben. Írjon rólam bárki bármit, 2020 egy jó év lesz!!" - írta Kozso.