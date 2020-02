Nehéz évek vannak Selena Gomez mögött: veseátültetésen esett át, megjárta a rehabot és ha ez még nem lenne elég, szorongással és depresszióval is megküzdött. Nemrég egy interjúban vallott arról, mit is élt át abban az időszakban. Az énekesnő most az Instagramjára posztolt egy fotót, és a sebezhetőségéről és annak nehézségeiről ír a bejegyzésében.