Pachmann Péter és fia, Balázs kapcsolata nagyon különleges. Bár 2010-ben elvált a műsorvezető, igyekszik nagyon sok minőségi időt együtt tölteni kamasz fiával.

Balázs, úgy tűnik, nem csak külsőleg hasonlít nagyon híres édesapjára, de a rock zene szeretetét is örökölte tőle.

„Balázs nagyon rákapott a gitározásra, amelyben én is és az édesanyja is – akivel megmaradt a jó kapcsolat – nagyon támogatjuk. Nem túlzás, hogy teljesen beszippantotta a rockzene. A barátaival alapított egy bandát is, az a nevük, hogy Rock 'N Troll. Most épp életük első koncertjére készülnek. Most ez tölti ki a mindennapjainkat, amikor velem van, én viszem próbára és nagyon nagy lelkesedéssel támogatom. Tisztában vagyok azzal, hogy a rockzenéhez és a rockerséghez sokan társítanak egy szélsőséges, sok esetben önpusztító életvitelt, de én apaként mindig Balázs mellett fogok állni, és remélem, később is megmarad felém a bizalma" - mesélte a Ripostnak a Mokka műsorvezetője.