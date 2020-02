Hatalmas sikert aratott Bereczki Zoltán a Játékszín színpadán. A színész a Dolgok, amikért érdemes élni című egyszemélyes darabbal nyűgözte le a közönséget, a bemutatón megtelt a színház, több hazai híresség is kíváncsi volt a különleges produkcióra.

Bereczki Zoltán egyszemélyes darabbal lépett a Játékszín színpadára. Hatalmas várakozással töltötte el a színészt az amerikai mintára, a nézővel közvetlen párbeszédet folytató, rögtönzésekkel tűzdelt előadás, a Dolgok, amikért érdemes élni. Zoltán állítja, hogy ez a darab élete egyik legnagyobb kihívása.

A bemutató előtti időszak igazi érzelmi hullámvasút volt számomra, kezdve azzal, hogy »úristen mi lesz itt«, odáig, hogy euforikus boldogsággal vártam a premier napját. Most, hogy túl vagyunk a bemutatón, nincs megállás, izgatottan várom a következő előadásokat, hiszen ez a darab minden este picit más lesz. Mivel a közönségből választom ki a partnereimet, így az ő reakcióikat sosem tudom előre, ez kicsit kiszámíthatatlan, de rendkívül izgalmas is" - mondta el a színész, aki azt is elárulta, hogy a közönség rengeteg olyan utalással találkozhat a darabban, amelyek az ő személyes dolgai, azok az apróságok, amiért számára érdemes élni.

"Michael Jackson, a Hahota, a fehér csoki vagy a Donald rágó... Mind-mind olyan apróságok, amikért szerintem érdemes élni! De az előadásban ezeken kívül sok más személyes utalás is elhangzik" - tette hozzá Bereczki.