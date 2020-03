Azt eddig is tudtuk, hogy Huszti Kata nem ismer lehetetlent. A sztársportoló most az Instagram-oldalán oldalán vallotta be, hogy újra feszegetni szeretné a határait, most azonban másképp.

"Nagyon szeretek sminkelni, de a sportolás, a sok edzés miatt ritkán teszem...Nem jó érzés és annyira nem is szép látvány, amikor folyik le az arca az embernek. Régóta vágytam már sminktetoválásra, de mindig féltem belevágni, mivel a természetes dolgok híve vagyok. Manapság azonban már szuper módszerek vannak, amelyekkel ez a természetesség fenntartható. Így most eljött az idő és szakember segítségét kértem...Izgulok, de belevágok és jövök majd az eredménnyel."