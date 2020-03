Rubint Réka elárulta, nagyon rosszul esett neki annak idején, amikor azzal vádolták, csupán érdekből megy hozzá Schobert Norbihoz. A pár rácáfolt a kritikusokra és immár lassan két évtizede együtt vannak. A fitneszlady a BEST magazinnak beszélt arról is, hogy úgy érzi, férje életében ő tölti be a villámhárító szerepét.

„Ahogy mondani szokták, két ember nem találkozik véletlenül. Azt hiszem, Norbinak nagy szerencséje van velem. Segítőkész vagyok, és próbálom megérteni. Ha nem ilyen lennék, rengeteg súrlódás lenne köztünk. Persze Norbi is sokat változott az elmúlt 19 évben."