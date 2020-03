Orosz Barbara jelenleg szingli, de udvarlója akad bőven. A csinos tévés a BEST magazinnak elárulta, hisz abban, hogy hamarosan megtalálja a nagy Őt. Türelmesen kivárja, és jól átgondolja, ki az, akivel majd családot alapít.

Korábbi kapcsolatairól elárulta, most már tudja, hogy szakítson úgy, hogy ne bántsa meg a másikat.

„Általában én zárom le a kapcsolataimat. Határozottan közlöm, hogy vége, vagy lassú kivéreztetésre ítélem. Régebben nem mindig volt bátorságom a szakításhoz, de mára megtanultam szépen azt mondani: vége. Rájöttem, hogyan ne bántsam meg a másik felet. Rendszerint kíméletlenül őszinte vagyok, de sok múlik azon, hogyan fejezem ki magam. (...) Én viszont nem szülök bárkinek. Azt akarom, hogy a férfi engem lásson, engem imádjon, ne csak a testemet, az intelligenciámat élvezze, hanem a lelkem is érdekelje ne csupán anyát keressen az éppen tobzódó vágyainak. Most is többen udvarolnak. Bevallom, sosem érzem magam egyedül, az elmúlt időszakot ártatlanul végigrandiztam. Hogy ezekből a találkozásokból kialakul-e valami, a jövő zenéje."