A tavaly áprilisban kétoldali agyvérzést szenvedett humorista közel egy éve küzd az egészségéért. Sas József állapotát jelenleg egy korábbi betegség súlyosbítja, emiatt felesége, Zsuzsa asszony továbbra is karanténban tartja szeretett férjét.

"...A tulipánok valóban kidugták már a fejüket, de most végképp nem látogatható. A kitolódó influenzaszezon miatt nem szabad, hogy bármilyen megbetegedés érje Józsit. Sajnos hosszú ideje a tüdeje és a hörgői is gyengék, ugyanis COPD-s, vagyis tüdőtágulata van. Szokták mondani, hogy művészbetegség, főleg azoknál, akik sokat énekelnek, és mint tudjuk, Jóska évtizedeken keresztül eresztette ki a hangját a színpadon. Ez a probléma egy 81 éves, agyvérzésből lábadozó embernél igen súlyos problémákat okozhat. Ezt leszámítva köszöni az érdeklődést, jól van, illetve jól vagyunk, jelenleg is a délutáni kezelése folyik. Próbáljuk minél inkább átmozgatni, de ez még egy elképesztő hosszú út és küzdelem lesz számára" – mesélte a humoristafeleség, aki azt is elárulta, továbbra is több ápoló, ő maga, illetve lányuk dolgozik azon a nap huszonnégy órájában, hogy a művész felépüljön.

"Három nagyszerű szakember és mi foglalkozunk vele, sokat javult az állapota, ami a közönség szeretetének is köszönhető, amiért nem győzünk elég hálásnak lenni"– tette hozzá Zsuzsa asszony.