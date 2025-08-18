Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újabb csapás érte David Beckhamet és családját — Kiderült, mit mondott Brooklyn a fogadalmában

2025.08.18.
Kiszivárgott, mit mondott Brooklyn Beckham a fogadalom-megújítási ceremónián. Ha nem lett volna elég Victoria Beckhamnek és családjának, hogy őket meg sem hívták az ünnepségre, akkor most megkapták a következő pofont: amit David Beckham legidősebb fia a fogadalmában mondott, abba a szülei szíve biztosan megszakad.

David Beckham és Victoria újabb szívfájdalommal néz szembe, miután új részletek láttak napvilágot fiuk, Brooklyn és Nicola Peltz fogadalom-megújítási ceremóniájáról. A 26 éves Brooklyn és a 30 éves Nicola augusztus 2-án másodszor is kimondták az igent a modell családja és barátai előtt, de a Beckham család egyetlen tagját sem hívták meg az ünneplésre.

david beckham legidpsebb fia, brooklyn beckham és felesége, nicola peltz
David Beckham legidőseb fia, Brooklyn Beckham számára csak Nicola Peltz és a Peltz-szülők léteznek
Forrás: AFP

Brooklyn számára sem apja, David Beckham, sem a család többi tagja nem létezik

David Beckham és Victoria Beckham, valamint testvérei, Romeo, Cruz és Harper sehol sem voltak Brooklyn és Nicola második esküvőjén, ezzel szemben a Peltz család kulcsszerepet játszott a pazar eseményen.

A Beckham családot újabb csapásként érte, hogy Brooklyn állítólag a 200 meghívott vendég előtt nyíltan beszélt a Peltz család iránti szeretetéről, valamint megható mondatokkal szólt a feleségéről is. 

Egy forrás a Mirrornak elmondta : „Szívből beszélt – és szíve közepén Nicola áll, akit nagyon szeret, de a Peltz család is, akik végig mellette álltak. El akarta ismerni mindannyiukat, és ebben nagyon eltökélt volt”.

A milliárdos Nelson Peltz és felesége, Claudia tiszteletére elmondott szívhez szóló beszéd híre kétségtelenül fokozza a Beckham család fájdalmát, különösen azért, mert miközben a felesége szüleit méltatta, a saját anyját és apját, Victoria és David Beckhamet meg sem említette, mintha nem is léteznének

A család barátai, ismerősei és rajongói is Nicolát vádolják amiatt, hogy Brooklyn Beckham teljesen elszakadt a családjától, azt mondják, felesége szándékosan szigeteli el a legidősebb Beckham fiút a szüleitől. Ez Brooklyn számára sem kellemes, állítólag fáj a szíve, amiért a feleségét viperának bélyegzik a családi viszály miatt.

Komoly red flaget fedeztek fel a követők Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújítási képein

A fiatal pár három év házasság után újra kimondták a boldogító igent, ám a megosztott fotók több rajongót is aggodalommal töltöttek el. A közösségi médiában többen állítják, egyértelmű red flaget láttak a képeken nézegetve, amiket közzétett Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz az ünnepségről.

 

 

