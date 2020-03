A sztárok legkedveltebb fesztiválja is veszélybe került a koronavírus miatt.

A kaliforniai Coachella helyszínétől nem messze nemrég egy koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak és jelenleg azon dolgoznak az egészségügyi szakértők, hogy kiderítsék, kivel érintkezhetett az illető. -írja a joy.

A szervezők 8 órája erősítették meg, hogy októberre tették a fesztivál időpontját, amellyel több sztár fellépése is kérdésessé vált. Olyan sztárok léptek volna fel, mint Travis Scott, Frank Ocean és a Rage Against the Machine, akiknek a legtöbbször pont ősszel vannak nagyobb turnéik.

A szervezők a résztvevők egészsége érdekében hozták meg ezt a döntést, a fesztiválon ugyanis több tízezer alkalmazott és több száz fellépő vesz részt évről évre.