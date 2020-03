Egyre több eseményt és rendezvényt mondanak le, miután a kormány az ország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A Madách Színház Facebook-oldalán tudatta a nézőkkel, hogy március 12-től bizonytalan ideig nem lesznek előadások, a Miskolci Nemzeti Színház ugyanerről, közleményben értesített mindenkit.

Későbbi időpontra halasztják a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált és a 7. Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (MITEM) is. Több zenekar, köztük az Ivan & The Parazol, valamint a Vad Fruttik is bejelentették már, hogy elmaradnak koncertjeik. A Kossuth-díj átadóját is elhalasztják. A Vígszínház pedig ma estétől már nem nyitja ki a kapuit a nézők előtt.