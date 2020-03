Nem kis felfordulást okozott Bárdosi Sándor távolmaradása a Sláger TV-n látható, A Helyettesítők című műsor legutóbbi adásának felvételekor. Bárdosi ugyanis nem jelent meg a forgatáson, így Növényi Norbertnek rögtönöznie kellett. „Fogalmam sem volt róla, hogy Sanyi hol, merre lehet. Nem értem el, a munkát viszont el kellett végezni. Óriási szerencse volt, hogy a bemutatóteremben egy ismerős arcra bukkantam, aki volt olyan kedves, hogy beállt Sanyi helyére" – mondta Növényi Norbert, akit Frabato húzott ki a bajból. Az alkalmi páros hamar a konyhán találta magát, ahol egy sajtótájékoztató vendégeinek kellett az ételeket elkészíteniük. Bár Frabato és Növényi Norbert jól dolgoztak együtt, végül Bárdosi Sándor is betoppant a forgatásra.

„Ledöbbentem, mikor megláttam, hogy Norbi azonnal lecserélt engem. Orvosnál voltam, amit korábban jeleztem is neki. Teljesen igazoltan voltam távol, a térdműtétem óta még mindig kezelésre szorulok, most is ezért voltam orvosnál. Hiába mondtam Norbinak, hogy mikor megyek, mindent elfelejt. Amikor megérkeztem gyorsan beálltam én is dolgozni, igaz egyből össze is zördültünk, mert mielőtt bármit is csináltam volna, leteszteltem az addig elkészített fogásokat. Nagyon jól éreztem magam a grillkonyhán, szerintem ez egy álommeló. Persze csak akkor, ha mindig ennyit lehet enni" – tette hozzá Bárdosi Sándor.