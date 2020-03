Orbán Viktor Facebook-oldalán tett bejelentést az iskolák bezárásáról. Korábban kiderült, hogy valamennyi parlamenti párt egybehangzóan az intézmények hétfői bezárása mellett tették le a voksukat. Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tolmácsolta a kormány felé. Azt is közölte, hogy az operatív törzsnek van egy szakmailag megalapozott véleménye. Magyarországon a megbetegedések száma az egyik legalacsonyabb Európában, s önmagában ez talán nem indokolná az iskolák bezárását, de azt is látják, hogy sokan nem érzik biztonságban a gyermekeiket.

Hétfőtől kezdve új oktatási munkarend lép érvénybe: tanterven kívüli digitális munkarend. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket március 16-ától - ezt jelentette be Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak, amennyiben megoldahtó.

Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé.

Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába. Az igazgatóknak viszont be kell menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel - ismertette.

Az érettségire is fel tudnak készülni a diákok - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: jó eséllyel a szokott rendben meg tudják tartani az érettségi vizsgákat - írja az MTI.