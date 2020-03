Két gyerek édesapjaként éli mindennapjait Majoros Péter, Majka, aki csak ritkán oszt meg információkat gyerekkoráról, családi életéről. Ezúttal azonban elárulta, hogyan nőtt fel és milyen volt a kapcsolata az édesapjával és az édesanyjával.

„Mi nem egy olyan család voltunk, ahol a szeretet és az óriási érzelmek kifejezése olyan nagy divat lett volna. De nem is voltunk az a jéghideg, arisztokrata család. Anyám egy végletekig szórakoztató asszony volt, tőle örököltem ezt a fajta életszemléletet, hogy mindig mindent el kell sütni valami poénnal. Gyűlölöm a mai világot, ahol nem lehet viccelni, mert mindig valaki megbántódik. Apámtól pedig a zene szeretetét örököltem és az alázatot a munka iránt. Ő sajnos túlzottan is alázatos volt és többek között ezért ment el... Ez a két dolog van, ami nagyon nagy nyomot hagyott az életemben„ - számolt be róla a Ripost.