Kasza Tibi és családja is azt a megoldást választották saját maguk és a környezetük védelme érdekében, hogy amíg a járvány tart, a lehető legtöbb időt fogják otthonukban tölteni. Mindössze akkor lépnek ki az utcára, amikor halaszthatatlan és otthonról nem elintézhető dolguk van.

Annak érdekében, hogy megfékezzük a járványt a lehető legkevesebbet szabad emberek között lenni. Erre buzdít a sztárénekes is, akinek koncertjeit szintén lemondták.

"A legtöbb programunkat szépen lemondtuk, amit lehet megoldok itthonról, telefonról vagy neten. Próbáljatok ti is minél kevesebbet tartózkodni közösségben, a következő pár hét kritikus lehet, most rajtunk egyéneken a sor, hogy megfogjuk a tudatosságunkkal a vírus terjedését. Nincs kézfogás, ölelés, puszi, és nyomassátok a gyakori kézmosást/ fertőtlenítést ennyit tehetünk, mi is ezt tesszük. Nem kell pánikolni, mi igyekszünk itthon keveset beszélni a járványról, mert teljesen beforgatja az ember agyát ha ezen kattog. Túlleszünk rajta, nyugi. Addig edzegetek itt magamban itthon" - írta közösségi oldalán Kasza Tibi.