A koronavírus járvány okozta pánik és félelem sok embert vezetett a patikába, köztük a rappert, Majkát is. Szájmaszkot akart venni és meg is tette, de az árán ledöbbent.

Felháborodásának Facebook oldalán adott hangot:

2doboz maszk. Mielőtt elmondanám mennyibe került tessenek megállni és tippelni egyet. Tényleg !!!Bementem venni egy két dolgot a patikába, ahol nagyon kedvesek voltak velem(mint mindig)de sajnos nem olyan jó kedvűen jöttem ki mint szoktam ...Elárulom ....38.000ft .. (tehát harmincnyolcezer)Az a maszk, ami egyébként nagyjából majdnem ingyen kéne legyen. Nem adtam vissza csak azért, hogy tudjak egy face posztot csinálni róla, és elmondjam az embereknek, hogy bizony a gyógyszertárak gátlástalan tulajdonosai miből,és hogyan nyerészkednek. Szabadpiac van, de sok dolog megváltozik veszélyhelyzetben. Például az emberek türelme...!!!!Változtatás !!!!Időközben módosítanom kell a poszton,mert teljesen jogosan kiborulnak az amúgy teljesen karitatív módon üzemelő gyógyszertárak tulajdonosai. Szóval legyen az kis,vagy nagykereskedő, nemre ,korra, vallásra,szexuális , beállítottságra tekintet nélkül , patkányság ennyiért adni. Slussz-passz kedves kereskedők !!!!! - írja érezhetően dühösen.

A poszt alatt sok hozzászólás érkezett gyógyszerészektől is, akik egyrészt kikérik maguknak Majka stílusát és felháborodását, hiszen nem ők tehetnek az árakról, másrészt arra hivatkoznak, hogy a nagykereskedések emelték meg a beszerzési árat, a gyógyszertárak ezt csupán lekövették. Nem kellett sokat várni a rapper válaszára sem: