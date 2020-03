Külföldön számtalan fesztivált lemondtak, többek között a Coachellát is. Az egyre gyorsabban terjedő korona-vírus miatt kérdésessé vált a hazai fesztiválok helyzete is. A Sziget-csoport nemrég tisztázta a helyzetet, közleményt adott ki, miszerint továbbra is azzal számolnak, hogy megrendezésre kerül az ország három legnépszerűbb fesztiválja.