Kasza Tibi fontos feladatának tartja, hogy folyamatosan felhívja követői figyelmét arra, hogy a koronavírus-járványt nem szabad félvállról venni és aki teheti, annak otthon kell maradnia. Ő és családja is önkéntes karanténba vonult. A humorérzéke azonban nem hagyta el az énekest...

Kasza Tibi és felesége, Manker is folyamatosan szólnak követőikhez és nem győzik hangsúlyozni azt, hogy aki teheti, maradjon otthon a járvány idején. Nem csak a saját de a környezetünk védelme és a felelősségvállalás különösen fontosak ebben a kritikus időszakban.

Az énekest természetesen az önkéntes karanténban sem hagyta el a humorérzéke. Hajnyíró géppel letolta teljesen rövidre a haját és kihívást is hirdetett követői között, valamint megnevezte Király Viktort is, hogy tegyen ő is hasonlóképpen.

"Vágd magadnak challenge.t hírdetek. Amíg tart a járvány és úgysem mehetünk fodrászjoz, vágjunk magunknak új frizkót. Kivíhom Sebestyén Balázst, Király Viktort és Csutit" - állt Tibi felhívásában.

Kasza úgy gondolja, néhány hónapig nem jut el a fodrászhoz és senkivel se fog találkozni, így elérkezettnek találta az időt arra, hogy frizurát váltson. Manker örömére, aki imádja Tibi tüsi haját.

Király Viktor rögtön reagált is a kihívásra, elárulta, hogy nem tud nemet mondani barátjának - úgy tűnik, hamarosan őt is szinte kopaszon láthatjuk majd.

"Ó bmeg.., tudod, hogy nem tudok nemet mondani. Haha"- írta megjegyzéséként Kasza képéhez az énekes, aki ráadásul szomszédja is a Kasza családnak.