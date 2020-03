Egyelőre nincs konkrét terv a kijárási tilalom bevezetéséről, mondta Lakatos Tibor. Nem az esetszámok nagysága határozza meg azt, hogy ilyen súlyos korlátozást vezessenek be, hiszen olyan országokban, ahol bevezették, sokkal magasabb esetszámmal találkozunk. Az eddigi intézkedések a hozzájuk fűzött reményeket beváltották, sokan önkéntesen is vállalják, hogy nem mennek dolgozni. Ha ilyen korlátozást vezetnek be, az mindenkire vonatkozni fog.