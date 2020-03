Liptai Claudia úgy érezte, az önkéntes karantén alatt is nőnek szeretné érezni magát. Éppen ezért gondolt egyet, felvette szexi fekete ruháját, vadító sminket dobott fel, magassarkút is húzott, majd levitte a szemetet. Mindezt pedig videón is megörökítette.

"Amikor megláttam a neten éreztem nekem is ki kell próbálnom. Anyukám mondta mindig: Az utolsó pillanatig nő legyél kislányom! Az utcán sétálók hülyének néztek inkább mint nőnek. Ami a lényeg maradj otthon és légy kreatív!" - írta kommentben a színésznő.