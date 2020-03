Újabb módosításokat vezetnek be a közösségi közlekedésben több vidéki városban: tovább csökkentik a járatok számát, mert sokkal kevesebb az utas a koronavírus-járvány miatt. Egyes településeken éjszakára, néhány helyen pedig teljesen leállt, illetve leáll a helyi autóbusz-közlekedés.

Békéscsabán minden nap vasárnapi menetrend szerint, azaz óránként indulnak a járatok szerdától a város minden részébe, de este hét óra után már nem járnak egyik vonalon sem.

Debrecenben szabadnapi menetrend szerint közlekednek a közösségi járművek, vagyis kevesebb járat közlekedik, mint a tanszüneti vagy a tanszüneti-munkanapi menetrendek idején - közölte a helyi közlekedési társaság csütörtökön az MTI-vel. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ugyanakkor több járaton egyedi menetrendet vezetett be. Ezek főként olyan egészségügyi intézményeket, ipari létesítményeket érintő járatok, ahol nem lehetséges a teljes leállás, itt igazodnak a munkavállalók igényeihez. Emellett meghosszabbították a lejáró bérletigazolványok, valamint a tavalyi vonal- és gyűjtőjegyek érvényességét június 30-ig.

Dombóváron április 1-jétől 80 százalékkal ritkítják a járatokat, a helyi autóbuszok reggel és este közlekednek a munkába járók számára - mondta Pintér Szilárd, a város polgármestere az MTI-nek. Hozzátette: a hétvégén két éjszaka fertőtlenítik a város buszmegállóit.

Dunaújvárosban kedden a nyári menetrend lépett érvénybe a helyi buszközlekedésben.

Pécsen a helyi közösségi közlekedést működtető Tüke Busz Zrt. további módosításokat léptetett életbe a korábban bevezetett nyári menetrenddel kapcsolatban. A legtöbb járat esetében munkanapokon délután öt óra után a munkaszüneti, azaz a vasárnapi menetrend van érvényben csütörtöktől, míg éjjel tizenegy és hajnali négy óra között nem járnak a buszok.

Salgótarjánban szerdától a tanszünetben érvényes menetrend szerint közlekednek a helyi autóbuszjáratok, és a Volánbusz helyközi járatai is erre váltottak át.

Szegeden március 18-tól nyári menetrend szerint közlekednek a villamosok, trolik és autóbuszok. A következő hetekben tovább csökkentik a járatok számát, egyeztetve a helyi cégekkel és intézményekkel annak érdekében, hogy a nélkülözhetetlen közszolgáltatások, a patikák, az élelmiszerüzletek és szegedi nagy munkáltatók dolgozói, valamint azok, akik munkája nem végezhető otthonról, továbbra is időben el tudjanak jutni a munkahelyükre.

Szekszárdon a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a helyi tömegközlekedés az önkormányzat kérésére már hétfőtől a nyári szünidőben szokásos menetrendre állt át, a járatokat fokozottan fertőtlenítik.

Székesfehérváron és Veszprémben hétfőn a szombati napokra érvényes menetrend lép életbe a helyi közösségi közlekedésben. Vácon ideiglenes menetrend szerint járnak a buszok.

A Volánbusz Zrt. valamennyi helyi és helyközi járata a nyári, tanszünetben érvényes menetrend szerint közlekedik szerda óta - olvasható a busztársaság honlapján. Közölték azt is, hogy több településen - így Balatonfűzfőn, Békésben, Csurgón, Mórahalmon, Monoron és Nagyatádon - további intézkedésig leállt a helyi autóbusz-közlekedés. Gyöngyösön pénteken, Bonyhádon április 1-jén lép életbe a leállásra vonatkozó intézkedés - írták.