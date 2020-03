Az ügyvédbojtár Zimány Lindának minden fotóján tökéletes az outfitje, a frizurája és a sminkje, még akkor is, ha épp edzés után készül róla fotó. Linda most egy olyan arcát mutatta meg, amire nem számítottunk.

A csinos műsorvezető nem csupán smink nélkül pózol, de hajhosszabbításától is megszabadult, amit ő maga szedett le. Be kell vallanunk, hogy Lindam ég így is csodásan fest, bár az is igaz, hogy műszempillájától még nem vált meg - persze az is lehet, hogy természetesen hatalmas pillákkal van megáldva, melyeken tartós festék pihen. Ki tudja? A fotót IDE kattintva tudod megnézni!