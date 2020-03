A koronavírus-járvány elleni küzdelemben az életek védelme mellett arra is gondolni kell, hogy a járvány elmúltával a kényszerűen lelassult gazdaság a lehető leghamarabb talpra tudjon állni. Ezért a kormány az egészségügyi védekezéssel párhuzamosan újabb és újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket hoz, amelyek a családokat, a vállalkozásokat és a munkahelyeket igyekszik megóvni a következő időszakban -írja a koronavirus.gov.hu .

A magyar kormány elmúlt tíz évének az egyik legfontosabb eredménye, hogy Magyarország gazdasági fordulatot hajott végre, tartós növekedési pályára állt és az uniós átlag fölött teljesít a magyar gazdaság, és ezzel reményt, lehetőséget és biztos jövőt adott a családoknak, a fiataloknak, a vállalkozásoknak.

A mostani helyzetben fontos cél, hogy ezeket az gazdasági eredményeket megőrizzük, de azt is látnunk kell, hogy ez az évtizednyi munka jó alapot ad ahhoz, hogy a járvány okozta válságot is le tudjuk gyűrni és talpra tudjunk állni. Ennek érdekében a kormány több rendkívüli gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be a március 11-én életbe lépett veszélyhelyzet bejelentése óta, emellett megkezdődött az idei költségvetés hozzáigazítása a vírus elleni védekezéshez.

Az eddig bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések:

A magánszemélyek és vállalkozások 2020. március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük: a 2020. december 31-ig tartó, de kormányrendelettől függően módosulható fizetési moratórium vonatkozik minden hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésre. 2021. január 1-jétől a korábban felvett hitel eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet.