Radics Gigi a Mokkában vallotta be: egy éve titkolta kedvesét, aki fiatal kora ellenére elismert szobrász művész.

"A párommal közel egy éve vagyunk most már együtt, csak nem szerettem volna erről beszélni. Szerettem volna egy picit megvédeni magunkat a médiától, de most már mindketten annyira stabilnak érezzük ezt a kapcsolatot, hogy szerettünk volna megnyilvánulni róla" - ismerte be Gigi a reggeli műsorban.