Ahhoz, hogy a bezártságot átvészeljük, szükség van kreativitásra. Hosszú Katinkának is nehéz ez az időszak, hiszen nagyon hiányzik neki a versenyzés, de próbálja hasznosan és viccesen elütni az időt, amíg mást nem tehet. Meg is mutatta követőinek, mivel pótolja az úszás és a versenyek hiányát: magára öltötte úszódresszét, és így mosogat. Természetesen a gyorsaság itt is számít!