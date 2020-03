Harmincfős vacsorán vett részt egy New Jersey-i család, 10 nappal később hárman belehaltak a koronavírus-fertőzésbe.

A 73 éves New Jersey-ben élő Grace Fusco 10 nappal a vacsorát követően hunyt el koronavírusban, néhány nappal korábban két gyermeke, a fia és a lánya is belehalt a fertőzésbe: először 55 éves lánya, Rita Fusco-Jackson, majd néhány órával saját halála előtt a fia, Carmine Fusco is életét veszítette a betegségben - írja a nuus.

További négy családtag életéért még küzdenek, a tünetmentesek karanténban vannak.