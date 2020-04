A napokban több úszóbajnokunk is azzal állt a nyilvánosság elé, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje. Ám úgy tűnik, a helyzet még kritikusabb...Kapás Boglárka, Kozma Dominik, Bohus Péter és Horváth Dávid is megfertőződött a koronavírussal.

Kedd estére kiderült, 9 esetben mutatott pozitív eredményt a teszt az úszószövetségben, ők külföldi edzőtáborban jártak, hazatérésük után azonnal karanténba vonultak.

Úgy tűnik viszont, hogy ennél sokkal többen lehetnek fertőzöttek. Turi György edző szerint a helyzet kritikus, a 79 elvégzett tesztből jelentős a pozitív és a kétes esetek száma. Így az edzőtáborokat nem kezdhetik meg, a sportolók természetesen otthon maradnak.

Az edzőnek és többeknek is bizonytalan volt mindkét teszteredménye, ezért egy harmadikat is el kell végezni. Az eredmények folyamatosan érkeznek be a szövetséghez. A fertőzöttek közül egyelőre senki nem szorul orvosi ellátásra

A Magyar Úszó Szövetség kizárólag azoknak a sportolóknak engedélyezi az edzést, akik esetében teljes mértékben kizárható a fertőzés, tehát nem érintkeztek a megbetegedett társaikkal, és negatív lett a tesztjük.

A zárt edzőtáborok során az úszók folyamatos orvosi felügyelet alatt dolgoznak majd, és rendszeresen részt vesznek egészségügyi vizsgálatokon.