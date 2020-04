Úgy véli, noha nem kérdés, hogy a koronavírust komolyan kell venni, de azzal is érdemes tisztában lenni, hogy sajnos évente rengeteg idős ember hal bele többek között tüdőgyulladásba, mert például az unoka megfertőzi őket.

"Sok dolgot láttam már a kórházban, hogy hány ember mibe tud belehalni, kórházi szövődményként, hányszor látom, hogy azért hal meg tüdőgyulladásban, mert az unoka amúgy kicsit betegen meglátogatja az egészséges nagyit, és hopp, ebből lesz a baj, és még mennyi mindenből, amiről könyvet tudnék most írni. Csak azt nem úgy dokumentáljuk le a patológián, ahogy kéne, pedig évente 100-szor többen halnak, és fognak is belehalni másba az idősek, mint most a „divatos" koronába. Személy szerint én jobban féltem az Ebolától, de ez csak én vagyok. De ettől függetlenül: a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY KOMOLY DOLOG! Sok hivatalos infót nem írnék le, érhető okokból."

A nővér szerint nagy probléma, hogy jelen helyzetben sokan otthon, a laptop mögött orvosnak képzelik magukat, holott közel sincsenek elegendő információ birtokában. Mégis erősen bírálnak másokat...

"Nem akarok a fejekben rendet tenni, mert sok fejben amúgy se lehet. Magyarország a 10 millió orvos országa lett, nem vehetem fel a harcot velük, ahogy a rengeteg orvos kolléga, az ÁNTSZ, a Népegészségügy, a Nemzeti Virológiai Labor sem, akikkel napi szinten kommunikálok. (...)

Félünk egy olyan vírustól, amit a médiából ismerünk, még a wikipédiát se bírtuk felcsapni. Nem baj, félni kell, ez így van jól. De a higiénia nagyon fontos, és magunkra, szeretteinkre, és másokra vigyázni emberi kötelességünk!"

Természetesen egyetért azzal, hogy a legjobb védekezés a vírus ellen az otthonmaradás, a személyes érintkezések kerülése, de szerinte nem kellene pálcát törni azok felett, akik kimozdulnak, mert nincs más választásuk.

"Meg kell állítani a vírust, de a pánikot és az emberi butaságot is meg kellene... de halkan azért megjegyzem, inkább legyen mindenki ön-avanzsált orvosmami, aki otthon ül és retteg, mert tényleg így fog lassulni ez a járvány. Ez nem baj, és ez jó valahol.

De el kell fogadni, hogy nem mindenki fog most otthon ülni, mert egyedül él, és el fog bizony menni 5 naponta egy kiló kenyérért a boltba. Sőt, le fogja vinni a kutyát sétálni. Nem kell ezekről az emberekről napi 10 gyűlöletposzt. (...)."

Arról is mesélt, nála enyhe hasmenéssel, hőemelkedéssel érzékszervek tompulásával kezdődött a vírus, ahogy sok más kollégájánál is. Ők szerencsésen megúszták ennyivel, de sajnos volt, aki nem...

"Szóval itt ülök a sokadik emeleten hetek óta, amiből jó pár hét lesz még. Kicsit talán fölöslegesen, de nem baj, fő a biztonság. Most jött meg az eredményem: COVID-19 pozitív. Ezt eddig is tudtam, de meglepett, mert a tüneteim java már lement. Megfigyelhető Magyarországon és a kollégákon is, hogy enyhe hasmenéssel kezdődött, nem éreztünk ízetek, szagokat, pici hőemelkedés, légszomjunk volt 1-2 napig, és fájt a mellkasunk. Ennyi. Mi jól jártunk. Van olyan kolléga, akinek ha lehetne temetni, most el kellene menni a temetésére. Mert ő nem volt szerencsés. Belehalt, elég fiatalon. Csupaszív nő, de sajnos rengeteg immunbetegsége volt, és 2-szer operálták apróságokkal, amik hiába kis műtétek voltak, most nagyon nem jókor jöttek.

Én elkaptam, mert egy utólag kiderült koronás beteget ápoltam napokig. (...) Pozitív lettem, hát Istenem. A kollégák, akiknek az előző napokban nem volt ennyi dolguk a beteggel, de azért ápolták, ők a szintén koronás hozzátartozókkal is kontaktba kerültek. A kollégáknak megvan a 3-szori negatív tesztjük, tünet nélkül letudták a karantént. Én nem, de nem bánom, számomra, jobb ezen most így túlesni.

A nővér szerint fontos, hogy megfelelő forrásból informálódjunk a vírus terjedéséről, és „nem kell megkövezni azt, aki esetleg elmegy most sétálni a jó időben".

"Hogy mi a tanulság? Jó helyről kell informálódni, hogy azért nem úgy terjed ez a vírus, hogy elolvasom a mamiblogon azt a szót, hogy korona, és máris beteg lettem. Úgyhogy nem kell megkövezni azt, aki esetleg elmegy most sétálni a jó időben, és jaj neki, ha 2 méterrel közelebb megy valakihez, pláne ha tünetmentes, és nem köhög, tüsszög. (...).

Úgy véli, be lehet szorozni tízzel az adatokat, de ennek ellenére sincs ok a pánikra, „kell félni, de módjával"...

"Aki fiatalabb, és nincs komoly betegsége, lehet észre se veszi a dolgot. De nem mindenki szerencsés, sajnos sokan bele fognak halni. A kormány célja nem az, hogy megállítsuk a fertőzést, hanem lelassítsuk, mert összeomlana az eü rendszer. Megállítani teljességgel nem lehet. A hivatalos kormány honlapján látott számokat bátran be lehet szorozni 10-zel. Komolyan. (...)

A nagyon idős beteg, akit ápoltam, és egyébként nagyon cuki néni volt, sajnos elhunyt. Szomorú, de ez ilyen. Egy mezei influenza is bármikor megölheti ezt a korosztályt, ha tüdőgyulladást okoz.

(...) De ne azok pánikoljanak a legjobban, akik 30 évesek, semmi bajuk, és 200 km-re laknak anyóstól/apóstól. Kell félni, de módjával, és senkit nem bántani szeretnék, de tényleg nem úgy terjed a korona, hogy én leírom ezt a szót. Mindenki vigyázzon magára, szeretteire, embertársaira, jó egészséget, egyetek sok vitamint, figyeljetek a higiéniára, hordjatok maszkot és fölösen ne spájzoljatok, ha baj van, akkor pedig háziorvost értesíteni telefonon! Mindenkinek jó egészséget, és a legjobbakat!"