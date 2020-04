Az újdonsült anyukát is megviseli a karantén és az egész vírushelyzet, ahogy párja, Krausz Gábor sem tudja, hogy mitévő legyen...

A TV2 vadonatúj műsorában sztárok és civilek hétköznapjait követhetik nyomon a nézők a karantén idején. A nem mindennapi helyzet a hírességek életében is nehézségeket szül, ezt mutatja be kendőzetlenül a #maradjotthon című műsör. Többek között Tóth Gabi és Krausz Gábor életébe is bepillantást nyerhetsz, akik őszintén vallanak félelmeikről, érzéseikről... "Kicsit para ez az egész" - mondta Tóth Gabi. "Nem tudom, hogy kell viselkedni, senki nem volt még ilyen helyzetben" - tette hozzá párja, Krausz Gábor.