Amikor kiderült, hogy a 98 éves királynő soron kívüli beszédet tart, sokan azt hitték, átadja a trónt fiának, Károly hercegnek. Az uralkodó ugyanis rendkívüli esetekben tesz így. A koronavírus miatt szólt azonban népéhez. Arra kérte őket, tartsanak ki és köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak is. A királynő burkoltan a második világháborúval hozta párhuzamba a jelenlegi helyzetet, ugyanis a világháború népszerű, hazafias dalából idézett: We will meet again, azaz hamarosan találkozni fogunk - mondta.

"Sikerrel fogunk járni, és a siker mindannyiunké lesz. Megnyugtatásul szolgálhat, hogy a jobb idők vissza fognak térni, és akkor újra együtt lehetünk a barátainkkal, a családtagjainkkal ismét találkozhatunk. Most a köszönetemet és a legjobb kívánságaimat küldöm mindenkinek." - így zárta beszédét a királynő.

Egy informátor elárulta, hogy a beszéd nem élőben történt, egy kamerával vették fel, hogy Erzsébet minél kevesebb emberrel érintkezzen.