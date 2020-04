Már tavaly is milliókat fertőzhetett meg a koronavírus, így nem feltétlen igaz, hogy a vuhani állatpiacról indult a járvány – írj a Daily Star.

Ian Lipkin járványügyi professzor szerint nem lehet pontosan tudni, mikor is kezdett el terjedni a betegség: "Azt hiszem, hogy a vírus már egy ideje kering az emberekben. Hogy mióta? Ezt valószínűleg soha nem tudjuk meg. Hónapok, de akár évek óta is terjedhet már köztünk".



Egyre több szakértő szerint lassan mutálódott az emberekben, és mostanra vált halálossá a koronavírus.

Olasz kutatók azt vizsgálják, hogy 2019 utolsó negyedében okozhatott-e már a szokásosnál hevesebb lefolyású influenzaszerű megbetegedéseket a vírus.