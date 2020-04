A Google adatelemzői arra figyeltek fel, hogy az utóbbi időben erősen megnövekedtek a keresések a szemfájdalmakra vonatkozóan. Arra jutottak, a szemtünetek is a koronavírus-fertőzésre utalhatnak. Ők voltak azok, akik elsők között figyelmezettek arra is, hogy a szaglás elvesztése jellegzetes tünete lehet a koronavírus fertőzésnek.

A világ legnépszerűbb keresőjének adatelemzői lényegében a keresések számából indulnak ki. Sok mindenre lehet következtetni, ha százezrek, sőt milliók ugyanazt ütik be a keresőprogramba.

A Google adatelemzői most egy új kifejezés gyakori, több százezres keresésére figyeltek fel, és az a szemfájdalom. New Yorkban például a legtöbben erre a szóra kerestek rá, a szaglás elvesztése mellett.

A Google adatelemzői a keresőszavakból kiindulva azt is jósolják, hogy Ecuador lehet a COVID-19 járvány új „epicentruma". Itt is a legkeresettebb szavak között van a szemfájdalom. Ez a szó a legkeresettebbek közé került például a járvány sújtotta Spanyolországban és Iránban is, ahol ugyancsak több tízezer koronavírus fertőzés történt.

„A szemfájdalom kifejezés keresése Spanyolországban február közepe és március közepe között négyszeresére nőtt, márciusban, Iránban pedig mintegy megduplázódott" – írja a Google nyomán a Ripost.

Olaszországban a „bruciore occhi" (égő szem) szó keresése a szokásos szint ötszörösére emelkedett márciusban. New York-ban ma már a szemfájdalommal kapcsolatos keresések száma közelít a szaglásvesztéssel kapcsolatos keresésekhez.