Komoly a vírus-helyzet Nagy Britanniában is, a miniszterelnök és a trónörökös is elkapta a betegséget. Erzsébet királyné pedig úgy érezte, szólnia kell a népéhez. Erőteljes beszédet intézett az országhoz, melyben kifejtette, tudja mennyire nehéz most távol lenni a családunktól, de ez a helyes döntés, amivel talán Harryre és Meghanre is célzott, akik a tengerentúlon rekedtek. A királynő elmondta, túl fogunk ezen jutni, mint ahogy már annyi nehézségen is sikerült átlendülni.

A beszéd előtt Harryék felhívták Erzsébetet, majd ők is a tévében hallgatták a királynő szavait, amit erőteljesnek ugyanakkor meghatónak találtak – mesélte egy bennfentes a Harper's Bazaarnak.