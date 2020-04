Hien több mint egy hónapja nem mozdult ki, eddig online rendelt ételt is. Az énekesnő New Yorkból üzent a magyaroknak, mert ismerőseitől tudja, sokan nem tartják be a kijárási korlátozásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy milyen súlyos a helyzet ott, ahol él. Szinte már hozzászoktak a mentő hangjához, annyira gyakori. Noha tudja, hogy Magyarországon még nincs ekkora baj, de arra kér mindenkit, vegye komolyan a helyzetet.

„Én is szívesebben tölteném a péntek estémet a barátaimmal, én is szívesebben mennék el bulizni, és egy csomó fiatalban ez az attitűd, hogy én fiatal vagyok, én úgyis túlélem, rám nem fog hatni a korona, bla, bla, bla, de ez nem rólad szól! Ez nem rólad szól, hanem azokról az emberekről, akik az életüket veszíthetik emiatt. Ha belegondolsz, a nagyszüleinket háborúba hívták, nekünk az a feladatunk, hogy maradjunk otthon és egész nap a kanapén netflixezzünk."