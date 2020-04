Müller Cecília személyesen látogatott el a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősek otthonába és újabb járványügyi intézkedéseket rendelt el az intézményben, miután kiderült, hogy rendkívüli helyzet van. Már 130 fertőzött van, gondozottak és dolgozók is, valamint öt idős ember már elhunyt. A fertőzöttek száma várhatóan tovább nő, mert még most is zajlanak laborvizsgálatok.