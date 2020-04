Kulcsár Edina közösségi oldalán számolt be arról, mit tapasztalt, amikor egy vizsgálat miatt el kellett hagynia otthonát. A várandós anyuka leírta, szomorú amiatt, hogy látszólag egyre többen mennek ki csoportosan a szabadba.

"Tegnap, ahogy írtam, vizsgálaton voltam. Nem is kifejezetten ezen van a hangsúly, hanem, hogy autóba ülhettem és a város felé vehettük az irányt. Szomorúan tapasztaltam, hogy akkora volt a forgalom, hogy helyenként még kisebb torlódások is kialakultak, de persze nem csak az autósforgalmat láttam, hanem itt-ott embereket is. (Csoportosan)

2 héttel ezelőtt voltam korábban vizsgálaton, amikor viszont nagyon is látszódott, hogy mindenki komolyan veszi a jelenlegi helyzetet és nem mászkálnak el otthonról. Legalábbis nem ennyien... Ez látszólag sokat lazult azóta, pedig továbbra is fegyelmezetten kellene viselkednünk . Nem csak nekünk, nem csak a szomszéd néninek, hanem mindenkinek. Nekünk sem a legjobb itthon, de valamit valamiért. Ha tudtok, és nem szükségszerű (munka, bolt, gyógyszertár), akkor ne menjetek sehova" - írta a fotóhoz Edina.