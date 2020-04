Bárdosi Sándor és Növényi Norbert legutóbb egy gazdaságban helyettesítettek, amikor a gazda megkérte őket, hogy költözzenek oda, amíg ő főállásában egy gyermekklinikán áll helyt. A kialakult járvány miatt a gazda kénytelen helyt állni az intézményben, ám a családja egyedül nem tudta ellátni a gazdasági munkálatokat.

A két fenegyerek nem hezitált sokáig, azonnal igent mondtak a felkérésre.

„Nagyon jó dolog, hogy olyan embernek segíthetünk, aki – a saját egészségét is kockáztatva – szintén segít az embereknek, az egészségügyben. Nagyszerű érzés, természetes, hogy ideköltözünk...bár egy kicsit tartok tőle, de csak Sanyi miatt. Ő ugyanis szereti a munka könnyebbik végét megfogni" – mondta Növényi Norbert, aki döntésük után hazasietett, akárcsak Bárdosi Sándor. A páros csomagolt, elköszönt a családjától és indult is vissza a gazdaságba.

„Mondanám, könnyes volt a búcsú a családtól, de mintha Ildi még örült is volna egy kicsit, hogy elköltözöm. Viccet félretéve, persze nagyon fogunk hiányozni egymásnak. Úgy fogom fel ezt az egészet, mint egy edzőtábort. Azokat is imádtam, itt pedig még a természetben is lehetek és még segítünk is azzal, hogy itt hosszabbtávon helyettesítjük a gazdát, amíg ő az egészségügyben dolgozik" – mondta Bárdosi Sándor a Sláger TV-n látható A helyettesítők című műsorban.