Szinte sem nem maradt a családi házból, amit a nyugdíjas Laci bácsi és felesége építettek fel. A tűz martalékává vált, miután április elsején a ház szigetelése lángra kapott, egyelőre ismeretlen okokból. A tüzet a járőröző albertirsai rendőrök észlelték, ők ébresztették fel a két nyugdíjast.

"Április elsején hajnali háromkor a feleségem ébresztett, hogy az ajtón rendőrök dörömbölnek. Kiabáltak, ég a ház, meneküljünk gyorsan. Alsógatyában szaladtam ki az udvarra, a ház oldalán a szigetelés kapott lángra, úgy égett, mint a zsír. A szomszéd adott slagot, próbáltam eloltani a tüzet, de hiába. Pillanatok alatt belekapott a tetőbe. Hamarosan hat tűzoltóautó fékezett előttünk, de akkorra már a felső szint és az egész tető égett. Olyan hő volt ott fönt, hogy az alumíniumradiátort is megolvasztotta. Amit a lángok nem, azt az oltáshoz használt víz pusztította el. Nem tudom elhinni, most, hogy mindjárt 73 éves leszek, Erzsikémmel földönfutók lettünk" - mondta a Blikknek a férfi, akinek a barátai segítenek a bontásban, és az építésben is szívesen részt vennének, de a két nyugdíjasnak nincsen félretett pénze. "Soha nem bántottam senkit, ha lenne ellenségem, neki is jó szívvel segítenék. Ahol a tűz keletkezett, nincs elektromos vezeték, szóval biztos nem zárlat okozta a bajt. A házon több kamera is volt, remélem, ha a rendőrök megvizsgálják a felvételeket, kiderül, miért égett le az otthonunk. Sajnos nem volt biztosításunk. A feleségemmel építettem fel a házunkat, amit a jóérzésű emberek segítsége nélkül soha nem tudunk helyrehozni" - mondta.