Koronavírussal fertőződött meg egy kétéves sátoraljaújhelyi kisgyermek. Az édesapa elmondta, hogy van most a kisfiú.

Nincs jobb kifejezés a történtekre, mint hogy a poklok poklát jártuk meg az utóbbi napokban. Múlt vasárnap csúnyán köhögött a kisfiú, ezért azonnal kocsiba pattantunk és rohantunk az ügyeletre. Ott elmondtuk a panaszunkat, de közölték velünk, hogy nem tudják megvizsgálni, vegyünk neki köptetőt. Be is adtuk a gyógyszert, de a pici éjjel elkezdett nagyon köhögni, sőt már hörgött is, és a tüdeje is sípolt. Másnap felhívtuk a háziorvost, aki telefonon meghallgatta a gyerek köhögését. Felírt egy antibiotikumot" - mondta az apa a Blikknek. Hiába adták be a gyógyszert, a kisfiú állapota nem javult sőt, romlani kezdett.