Curtis az elmúlt másfél-két év során rengeteg mindenen átment, de ebben az időszakában végig ott állt mellette kedvese, Krisztike is. Szerelmük pedig erősebb, mint valaha.

Kisfiúk érkezése hatalmas öröm volt számukra, ám nem engedték, hogy kapcsolatuk csak a szülőségről szóljon, időnként szerveztek romantikus programokat is. A karantén időszakában ezek most leginkább a meghitt összebújásokat jelentik, amiről Curtis poszotlt is egy képet. Igazán édes és bájos fotó lett: