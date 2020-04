Spanyolországban teljes kijárási tilalom van, munkába is csak azok mehetnek, akik a stratégiai ágazatokban dolgoznak. A társasházak kertjeibe is tilos menni, valamint a közös helyiségekbe is. Egy magyar nő, aki a a dél-spanyolországi Esteponában él a Blikknek számolt az ottani helyzetről.

"Nem volt átmenet, nem volt idő megszokni a gondolatot, nem volt idő sopánkodni, hogy jaj most mi lesz velünk. Ennél jobb megoldást azonban el sem tudok képzelni! Egy hónapja élünk a négy fal között négyesben. Embereket nem is látunk. Egy hipermarketbe járunk, ahol kezdettől fogva szigorúak a szabályok: egyenként lehet belépni, családok amúgy sem mehetnek együtt sehova. A bejáratnál kesztyűt adnak annak, a kosarakat folyamatosan fertőtlenítik. Két hete már kizárólag élelmiszert lehet kapni" - mondta Réka, aki szerencsésnek érzi magát, mert a kutyájukkal sétálhat. "Lotti így a „szabadságunk" záloga. Pár száz méterre lehet csak eltávolodni a lakóhelytől, de másokhoz képest nekünk ez óriási könnyebbség, a nap fénypontja. A máskor nyüzsgő, part teljesen kihalt. Helikopterről ellenőrzik, és a városban is minden sarkon rendőrök, katonák állnak" - tette hozzá.