Ahogy sokan mások, úgy Vastag Tamás is azok közé tartozik, akiknek sajnos oda lett a munkájuk a koronavírus miatt. Nemrég Fehér Anna is elmesélte, milyen érzés színészként azzal szembesülni, hogy gyakorlatilag megsemmisült a szakmája - most pedig Vastag Tamás gondolataiba is betekintést nyerhetünk.

A 28 éves sztár elárulta, hogy énekesként valóban nem sok mindent tud most csinálni, de átmenetileg "szakmát váltott", és sofőrnek állt. Vírusteszteket és egyéb eszközöket szállít, hogy ezzel is hozzájárulhasson a közös érdekhez:

"A napokban kezdtem el az önkéntes sofőrködést. Természetesen semmilyen fizetséget nem várok cserébe, egyedül az üzemanyag költséget térítik meg. Úgy kerültem a körbe, hogy egy régi jóbarátom szentségelt éppen, hogy nincsen elég sofőrjük. Ekkor rögtön felajánlottam a segítségemet, és azóta kedd, szerda és csütörtöki napon szállítom az eszközöket és teszteket.

Jó érzés hasznosnak lenni, főleg mikor be vagyunk zárva otthon. Természetesen én is maszkban és kesztyűben szállítok. Ilyenkor fel sem szoktak ismerni és csak szimplán barátkoznak velem az ápolók. Persze volt már, hogy felismertek hangomról, ilyenkor közös képet, vagy aláírást kérnek. Élvezem, hogy segíthetek." - írta meg az ACNews.