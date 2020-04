A kávé jótékony hatásait már ismerjük, de gondolnád, hogy még a kávézacc is jószolgálatot tehet neked? Máris mondjuk, hogyan.

A szépség őre

Ha összekevered olívaolajjal és mézzel, máris testradír lesz belőle. Arra figyelj mindenképp, hogy egyenlő arányban legyen a kávézacc, a méz és az olaj is. Miután felvitted a bőrödre, várj 10-15 percet, majd langyos vízzel mosd le.

A kellemetlen szagok ellensége

Biztosan veled is előfordult már, hogy hagyma aprítás után napokig olyan szaga volt a kezednek, mintha Hagymaországban élnél. És hiába bármilyen kézmosószer, egyszerűen nem lehet tőle megszabadulni. Nos, erre is szuper megoldás a kávézacc. Dörzsöld át vele jó alaposan a kezed (1-2 perc), majd öblítsd le és kész is.

A szobanövények szépségének szponzora

Növényeinknek is szükségük van a tápanyagra, főleg a tavaszi időszakban, amikor a leggyorsabban fejlődnek. Adagolj kávézaccot a virágaid földjébe, és meglátod, nem lesznek hálátlanok.

Természetes súrolószer

Ki kéne súrolni a bogrács alját, netán odatapadt némi kosz a grillsütőre? Kávézaccal még tisztítani is lehet, bármennyire azt gondolnád, hogy nem. Próbáld ki: itasd fel mosogatószivaccsal, és dörzsöld be az érintett területet.

Dugulás ellen is megoldás lehet

Öntsd bele a lefolyóba, engedj rá egy kis vizet, és hagyd állni 10 percet. Meglepő, de szépen leoldja még a makacsabb zsírlerakódásokat is a lefolyóból.