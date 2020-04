A WHO nem biztos abban, hogy a koronavírus-fertőzés után megjelenő antitestek védelmet jelentenek.

Orvosok és kutatók bíztak abban, hogy a koronavírus-fertőzés után, a vérben megjelenő antitestek védelmet jelentenek az újrafertőzéstől, de a WHO ebben egyáltalán nem biztos. Mike Ryan, a WHO veszélyhelyzeti szakértője erről beszélt pénteken és azt is elmondta, kevés jele volt eddig annak, hogy sok embernél megjelentek volna ezek az antitestek, amik a nyájimmunitás kialakulásához vezethetnek.

Hozzátette, az előzetes várakozás az volt, hogy a társadalom többségének szervezetében megjelenik majd az antitest, de az eddig rendelkezésükre álló tadatok nem ezt mutatják, tehát ez nem fogja megoldani a problémát - írja a Reuters.